Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için yeni bir kar yağışı uyarısı yaptı. Tarih veren Şen, İstanbul dahil Marmara ve Anadolu'da kar görülebileceğini belirtti.

İstanbul'a yeniden kar yağışı geliyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 1 Şubat Pazar gecesi ve 2 Şubat Pazartesi günü İstanbul dahil Marmara ve Anadolu'da kar yağışının görülebileceğini belirtti.

Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 haftadır Akdeniz üzerinden gelen meteorolojik sistemler ile lodos etkili oldu. Bu hafta sonuna kadar yağmurla birlikte batıda etkisini sürdürecek" dedi.

"Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayarak sıcaklıkları hıssedilir derecede düşürecek" diyen Şen, "Pazar Trakya ve Karadeniz bölgesi, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Pazar gecesi ve pazartesi istanbul dahil Marmara ve Anadolu'da kar görülebilir" uyarısını yaptı.

