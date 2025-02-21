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  4. Taste Atlas’ın dünyanın en iyileri arasına Türkiye'den 4 lezzet girdi

Taste Atlas’ın dünyanın en iyileri arasına Türkiye'den 4 lezzet girdi

Dünyanın en beğenilen 100 yumurta yemeği sıralandı. 4 Türk lezzeti listeye girdi. Ispanaklı yumurta, menemen, çılbır ve kaygana sıralamaya girdi.

Taste Atlas’ın dünyanın en iyileri arasına Türkiye'den 4 lezzet girdi - Sayfa 1

Dünya çapında yemek kültürleri ve geleneksel tarifler üzerine yaptığı incelemelerle tanınan Taste Atlas (Lezzet Atlası), kullanıcılarının oylarından yola çıkarak dünyanın en iyi yumurtalı tariflerini paylaştı.

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Taste Atlas’ın dünyanın en iyileri arasına Türkiye'den 4 lezzet girdi - Sayfa 2

Ajitsuke tamago adındaki Japon lezzeti birinci olurken, listede Türkiye'den de lezzetler yer aldı.

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Taste Atlas’ın dünyanın en iyileri arasına Türkiye'den 4 lezzet girdi - Sayfa 3

Ispanaklı yumurta listeye 5'inci sıradan girdi. Taste Atlas tarifi, "Öncelikle soğan ve sarımsak zeytinyağında sotelenir, ardından ıspanak ve pul biber eklenir. Daha sonra yumurtalar tavaya kırılır ve beyazları pişene kadar kısık ateşte bırakılır" cümleleriyle anlattı.

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Taste Atlas’ın dünyanın en iyileri arasına Türkiye'den 4 lezzet girdi - Sayfa 4

Günün her öğünü tüketilebilen, "Soğanlı mı olur, soğansız mı?" tartışmasıyla uzun süre sosyal medya gündemini meşgul eden menemen de 10'uncu sırada kendine yer buldu.

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