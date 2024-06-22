Tatil dönüşü başladı: Bakan Yerlikaya'dan önemli uyarı
Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaşırken dönüşler de başladı. Bakan Yerlikaya, "Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim." uyarısında bulundu. Yerlikaya, Kütahya'da kaza yapan yolculara, olaydan yaklaşık 1 saat önce Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, emniyet kemeri taktırıldığına ilişkin videoyu paylaştı.
Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçiren tatilciler ilçeden çıkış yapmaya başladı.
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İlçeden 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı.
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İlçe çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı.
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Otellerin çıkış saatleri 11.00 - 14.00 olduğu için trafik öğlen saatlerinde daha çok kitlenmeye başladı.
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