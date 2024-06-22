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Tatil dönüşü başladı: Bakan Yerlikaya'dan önemli uyarı

Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaşırken dönüşler de başladı. Bakan Yerlikaya, "Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim." uyarısında bulundu. Yerlikaya, Kütahya'da kaza yapan yolculara, olaydan yaklaşık 1 saat önce Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, emniyet kemeri taktırıldığına ilişkin videoyu paylaştı.

Tatil dönüşü başladı: Bakan Yerlikaya'dan önemli uyarı - Sayfa 1

Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçiren tatilciler ilçeden çıkış yapmaya başladı.

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Tatil dönüşü başladı: Bakan Yerlikaya'dan önemli uyarı - Sayfa 2

İlçeden 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı.

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Tatil dönüşü başladı: Bakan Yerlikaya'dan önemli uyarı - Sayfa 3

İlçe çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı.

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Tatil dönüşü başladı: Bakan Yerlikaya'dan önemli uyarı - Sayfa 4

Otellerin çıkış saatleri 11.00 - 14.00 olduğu için trafik öğlen saatlerinde daha çok kitlenmeye başladı.

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