Tatilciler akın etti: Ayvalık'ın nüfusu 1 milyona yaklaştı
9 günlük bayram tatilinde Ayvalık'a akın eden tatilcilerden dolayı ilçenin nüfusu 1 milyona yaklaştı. Tatilciler, 17 kilometre uzunluğundaki kumsala sahip Sarımsaklı plajlarında denize girerek serinliyor, Cunda Adası'nda gezinti yapıyor.
Ege'nin önemli merkezlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Doğal güzellikleri, Cunda (Alibey) başta olmak üzere 22 adası, 17 kilometre uzunluğunda kumsala sahip Sarımsaklı plajları, gün batımının en iyi izlendiği noktalardan Şeytan Sofrası, kırmızı mercanları, gastronomisi, kamp ve karavan turizmiyle Ayvalık, bu bayram da ilgi görüyor.
Tatilciler özellikle Sarımsaklı plajlarında denize girerek serinlemeyi, akşamları Cunda Adası'nda gezinti yapmayı tercih ediyor. Doğası, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra gurme dünyasının yakından bildiği restoranlarıyla ünlü Cunda, deniz ürünleri ile mezelerinin tadına bakmak isteyenleri ağırlıyor.
Bayram nedeniyle yoğun araç girişinin yaşandığı ilçede otoparklar dolup taşınca, tatilciler araçlarını cadde ve sokakların yanı sıra mahalle aralarında buldukları boş alanlara park ediyor. Gezi tekneleriyle günlük turlara katılan tatilciler, iskelelerde uzun kuyruklar oluşturuyor.