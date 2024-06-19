Tatilciler akın etti, Mersin sahillerinde adım atacak yer kalmadı
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'in incisi Kızkalesi başta olmak üzere tüm sahiller, bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte dolup taştı.
Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte sahiller dolup taştı.
Unesco Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası Kızkalesi başta olmak üzere 11 mavi bayraklı plaja tatilciler akın etti.
Türkiye'nin dört bir tarafından kente gelen tatilciler, bunaltıcı sıcak hava nedeniyle denize girerek serinledi.
Deniz suyunun 26 dereceler olduğu kentte hava sıcaklığının 35-36 derecelerde olduğu belirtildi.