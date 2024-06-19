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  4. Tatilciler akın etti, Mersin sahillerinde adım atacak yer kalmadı

Tatilciler akın etti, Mersin sahillerinde adım atacak yer kalmadı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'in incisi Kızkalesi başta olmak üzere tüm sahiller, bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte dolup taştı.

Tatilciler akın etti, Mersin sahillerinde adım atacak yer kalmadı - Sayfa 1

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte sahiller dolup taştı.

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Tatilciler akın etti, Mersin sahillerinde adım atacak yer kalmadı - Sayfa 2

Unesco Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası Kızkalesi başta olmak üzere 11 mavi bayraklı plaja tatilciler akın etti.

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Tatilciler akın etti, Mersin sahillerinde adım atacak yer kalmadı - Sayfa 3

Türkiye'nin dört bir tarafından kente gelen tatilciler, bunaltıcı sıcak hava nedeniyle denize girerek serinledi.

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Tatilciler akın etti, Mersin sahillerinde adım atacak yer kalmadı - Sayfa 4

Deniz suyunun 26 dereceler olduğu kentte hava sıcaklığının 35-36 derecelerde olduğu belirtildi.

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