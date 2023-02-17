Tatvan’da feribota yüklenen vagonlar göle düştü

Türkiye’nin en büyük iki feribotundan biri olan İdris-i Bitlis Feribotuna yüklenen vagonlardan 2’si Van Gölü’ne düşerken, biri ise göl ile feribot kasasında askıda kaldı. Yaşanan kazada can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

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