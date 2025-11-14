TCMB enflasyon anketi açıklandı: Peki memur maaşı ve emekli aylıkları ne kadar olacak?
Merkez Bankası katılımcılarının cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 iken, bu anket döneminde yüzde 32,20 olarak gerçekleşti. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 13,3 olacak. Peki bu durum memur maaşı ve emekli aylığını ne kadar etkileyecek? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı.
Anket sonuçlarına göre, katılımcıların bu yılsonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki dönemde yüzde 31,77 iken yeni ankette yüzde 32,20’ye yükseldi.
Bu artış, özellikle emekli ve memurların alım gücünü doğrudan etkileyebilir. Enflasyonun yükselmesi, maaş ve sosyal ödemelerin reel değerinde düşüş anlamına gelirken, 2026 yılı için yapılacak zam ve düzenlemelerde dikkate alınacak önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.