TCMB enflasyon anketi açıklandı: Peki memur maaşı ve emekli aylıkları ne kadar olacak?

Bu artış, özellikle emekli ve memurların alım gücünü doğrudan etkileyebilir. Enflasyonun yükselmesi, maaş ve sosyal ödemelerin reel değerinde düşüş anlamına gelirken, 2026 yılı için yapılacak zam ve düzenlemelerde dikkate alınacak önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.