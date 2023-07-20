TDK'den değişiklik kararı: İşte sözcüklerin yeni yazımı ve anlamları...
Türk Dil Kurumu, gündelik hayatta karşımıza sürekli çıkan birçok sözcüğün yazımını değiştirme kararı aldı. Yürük, yörük; Doğubeyazıt, Doğubayazıt; horon vurmak, horon tepmek; unvan, ünvan; kayyum, kayyım; kümeden düşmek, küme düşmek; Marmara Ereğlisi, Marmaraereğlisi olarak değiştirildi. İşte değiştirilen sözcüklerin tamamı ve sözlük anlamları...
Türk Dil Kurumu (TDK) bazı sözcüklerin yazımında değişiklik yaptı.
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12. baskı Türkçe Sözlük, 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip. Sözlükte 45 bin 372 örnek cümle bulunmakta, sözlük metni ise 1 milyon 756 bin 396 sözden oluşuyor.
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TDK tarafından değiştirilen sözcükler ve anlamları şöyle:
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Yürük (eski) / Yörük (yeni)
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