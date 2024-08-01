Tek başına seyahatlerde artış
Yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de tek başına seyahat edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.
Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk ayından bugüne kadar olan uçak, otel ve otobüs bileti verileri incelendiğinde, tek kişilik seyahatlerde belirgin bir artış olduğu görülüyor.
Buna göre her 8 uçak biletinden birini, otobüs bileti satışlarının da yüzde 88'ini yalnız seyahat etmek isteyenler oluşturuyor.
Turizm, iş ve eğitim amaçlı yapılan seyahatlerde geçen yıldan beri devam eden artışın da bu yılın kalanında ve gelecek yıl devam edeceği öngörülüyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, tek kişilik seyahatlerin insanlar için önemli bir özgürlük alanı olduğunu belirtti.