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Tek başına seyahatlerde artış

Yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de tek başına seyahat edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Tek başına seyahatlerde artış - Sayfa 1

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk ayından bugüne kadar olan uçak, otel ve otobüs bileti verileri incelendiğinde, tek kişilik seyahatlerde belirgin bir artış olduğu görülüyor. 

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Tek başına seyahatlerde artış - Sayfa 2

Buna göre her 8 uçak biletinden birini, otobüs bileti satışlarının da yüzde 88'ini yalnız seyahat etmek isteyenler oluşturuyor.

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Tek başına seyahatlerde artış - Sayfa 3

Turizm, iş ve eğitim amaçlı yapılan seyahatlerde geçen yıldan beri devam eden artışın da bu yılın kalanında ve gelecek yıl devam edeceği öngörülüyor.

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Tek başına seyahatlerde artış - Sayfa 4

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, tek kişilik seyahatlerin insanlar için önemli bir özgürlük alanı olduğunu belirtti.

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