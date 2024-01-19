Tek tek sıralandı: 3. Dünya Savaşı çıkarsa dünyanın en güvenli ülkeleri hangileri? 2023 yılında küresel çatışmaların artmasıyla beraber 3. Dünya Savaşı'nın ne zaman başlayacağına yönelik senaryolar konuşulmaya devam ediyor. Dünya çapında savaş ihtimalinden endişe duyulurken yeni dünya savaşının çıkması durumunda en güvenli ülkelerin hangileri olduğu da merak ediliyor. İngiltere'nin en çok satan gazetelerinden biri olan Daily Mail, en güvenli ülkeleri sıraladı.

Antarktika Güvenli yerler listesi bir ülke ile değil, büyük bir kıta ile başlıyor. Güzel manzaraları ve buzlu arazisiyle ünlü olsa da dünyanın en güney noktası olması nedeniyle olası bir Üçüncü Dünya Savaşı durumunda da savaşın pek de sıçrayabileceği bir nokta değil. 1 | 10

Arjantin Arjantin, geçmişinde Falkland Adaları'nın egemenliği konusunda Birleşik Krallık ile çatışmalar yaşamış olsa Güney Amerika ülkesinin nükleer bir savaştan sonra kıtlıktan kurtulması en muhtemel yerlerden biri. Arjantin, buğday gibi dayanıklı mahsullerin bolluğu sayesinde çok daha güvenli bir bölge olarak düşünülüyor. 2 | 10

Bhutan Krallığı Küresel Barış Endeksi'nde sıklıkla üst sıralarda yer alan Bhutan Krallığı'nın, dağlık arazi yapısıyla 3. Dünya Savaşı'nın çıkması durumunda özellikle güvenli olacağı tahmin ediliyor. 3 | 10