  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Tekirdağ depremi İstanbul’da panik yarattı! Deprem uzmanlarından kritik uyarı geldi

Tekirdağ depremi İstanbul’da panik yarattı! Deprem uzmanlarından kritik uyarı geldi

AFAD, Marmara Denizi’nin 18.24 km açığında merkez üssü Marmaraereğlisi, Tekirdağ olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İstanbul’da da hissedilen deprem sonrası uzmanlardan kritik uyarı geldi.

Tekirdağ depremi İstanbul’da panik yarattı! Deprem uzmanlarından kritik uyarı geldi - Sayfa 1

AFAD Marmaraereğlisi, Tekirdağ’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Marmara Denizi’nin 18.24 km açığında medyana gelen deprem İstanbul’da da hissedildi.

 

1 | 12
Tekirdağ depremi İstanbul’da panik yarattı! Deprem uzmanlarından kritik uyarı geldi - Sayfa 2

Depremin ardından NTV yayınına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Marmara Denizi içerisinde olan bir deprem. Biraz güneye doğru görülüyor. Daha önce yaşadığımız 6,2'lik depremden biraz daha uzakta gözüküyor." dedi.

2 | 12
Tekirdağ depremi İstanbul’da panik yarattı! Deprem uzmanlarından kritik uyarı geldi - Sayfa 3

Marmara Denizi içinde birçok fay olduğunu anlatan Tüysüz, "Bunlardan bir tanesi kırılmış olabilir. Büyük bir depremin işaretçisi olabileceğini düşünmüyorum. Ana kolun açığında gibi görülüyor." ifadelerini kullandı.

3 | 12
Tekirdağ depremi İstanbul’da panik yarattı! Deprem uzmanlarından kritik uyarı geldi - Sayfa 4

"Kaygılanmaya gerek yok"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da da hissedilen deprem için "Kaygılanmaya gerek yok, herkes işine baksın. Önemli bir deprem değil." dedi. 

4 | 12