Tekirdağ depremi İstanbul’da panik yarattı! Deprem uzmanlarından kritik uyarı geldi
AFAD, Marmara Denizi’nin 18.24 km açığında merkez üssü Marmaraereğlisi, Tekirdağ olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İstanbul’da da hissedilen deprem sonrası uzmanlardan kritik uyarı geldi.
AFAD Marmaraereğlisi, Tekirdağ’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Marmara Denizi’nin 18.24 km açığında medyana gelen deprem İstanbul’da da hissedildi.
Depremin ardından NTV yayınına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Marmara Denizi içerisinde olan bir deprem. Biraz güneye doğru görülüyor. Daha önce yaşadığımız 6,2'lik depremden biraz daha uzakta gözüküyor." dedi.
Marmara Denizi içinde birçok fay olduğunu anlatan Tüysüz, "Bunlardan bir tanesi kırılmış olabilir. Büyük bir depremin işaretçisi olabileceğini düşünmüyorum. Ana kolun açığında gibi görülüyor." ifadelerini kullandı.