Telegram kapatılıyor mu? BTK uyarı gönderdi, yanıt gelmedi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 'katalog suçlar' kapsamına giren içeriklerle ilgili Telegram'a bini aşkın uyarıda bulunduğu ancak hiçbirine cevap almadığı iddia edildi.
Türkiye'de yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram, iddialara göre adeta bir suç merkezi haline geldi. Açılan kanallar üzerinden uyuşturucu ticareti, fuhuş, kumar ve pedofili videolarının alenen yapıldığı öne sürülüyor.
BİNİ AŞKIN BİLDİRİM CEVAPSIZ KALDI
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Instagram konusunda yaşanan sürecin bir benzerini Telegram için de uygulayabileceği iddia edildi.
Sabah'ın haberine göre; BTK bu mesajlaşma kanallarının kapatılması için Telegram'ın İngiltere'deki merkezine bini aşkın bildirimde bulundu ancak hiçbirine cevap alamadı.
Türkiye'de herhangi bir temsilcisi bulunmayan Telegram'ın kısa süre içerisinde bu kanallar hakkında önlem almaması halinde Instagram gibi kapatılmasının gündeme gelebileceği ifade edildi.