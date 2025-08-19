'Temel İçgüdü' filminin okyanus manzaralı ikonik villası rekor fiyatla satışta çıktı!
Sinema tarihinin en unutulmaz sahnelerine ev sahipliği yapan, Sharon Stone ve Michael Douglas'ın başrollerini paylaştığı 1992 yapımı "Temel İçgüdü" filminin çekildiği lüks malikane rekor fiyata satışa çıkarıldı.
Kaliforniya'nın prestijli Carmel Highlands bölgesinde, 1992 yapımı kült film Basic Instinct'in çekimlerine ev sahipliği yapan "Seacliff" adlı lüks malikane satışa çıktı. Devam filmi hazırlıklarının sürdüğü efsanevi yapımın unutulmaz sahnelerinin çekildiği okyanus manzaralı ev, 30 yılı aşkın süredir ilk kez alıcıyla buluşmayı bekliyor.
91 milyon dolara (3.7 milyar TL) satışa çıkarıldı
91.3 milyon dolara satışa çıkarılan evin yeni fiyatı dikkat çekti. Zira 2019'da satışa çıkarıldığında fiyatı 52.3 milyon dolardı. Ev satılabilirse Carmel bölgesi için bir rekor kırmış olacak.
Amerikan gazetesi Wall Street Journal'ın haberine göre evin şu anki sahipleri Colorado'da yaşayan yazılım girişimcisi Gary Vickers ve eşi Kerry Vickers. Vickers, 2008'de Houston merkezli yazılım şirketi P2 Energy Solutions'ı satmıştı.