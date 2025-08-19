  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. 'Temel İçgüdü' filminin okyanus manzaralı ikonik villası rekor fiyatla satışta çıktı!

'Temel İçgüdü' filminin okyanus manzaralı ikonik villası rekor fiyatla satışta çıktı!

Sinema tarihinin en unutulmaz sahnelerine ev sahipliği yapan, Sharon Stone ve Michael Douglas'ın başrollerini paylaştığı 1992 yapımı "Temel İçgüdü" filminin çekildiği lüks malikane rekor fiyata satışa çıkarıldı.

'Temel İçgüdü' filminin okyanus manzaralı ikonik villası rekor fiyatla satışta çıktı! - Sayfa 1

Kaliforniya'nın prestijli Carmel Highlands bölgesinde, 1992 yapımı kült film Basic Instinct'in çekimlerine ev sahipliği yapan "Seacliff" adlı lüks malikane satışa çıktı. Devam filmi hazırlıklarının sürdüğü efsanevi yapımın unutulmaz sahnelerinin çekildiği okyanus manzaralı ev, 30 yılı aşkın süredir ilk kez alıcıyla buluşmayı bekliyor.

1 | 8
'Temel İçgüdü' filminin okyanus manzaralı ikonik villası rekor fiyatla satışta çıktı! - Sayfa 2

91 milyon dolara (3.7 milyar TL) satışa çıkarıldı

91.3 milyon dolara satışa çıkarılan evin yeni fiyatı dikkat çekti. Zira 2019'da satışa çıkarıldığında fiyatı 52.3 milyon dolardı. Ev satılabilirse Carmel bölgesi için bir rekor kırmış olacak.

2 | 8
'Temel İçgüdü' filminin okyanus manzaralı ikonik villası rekor fiyatla satışta çıktı! - Sayfa 3

Amerikan gazetesi Wall Street Journal'ın haberine göre evin şu anki sahipleri Colorado'da yaşayan yazılım girişimcisi Gary Vickers ve eşi Kerry Vickers. Vickers, 2008'de Houston merkezli yazılım şirketi P2 Energy Solutions'ı satmıştı.

3 | 8
'Temel İçgüdü' filminin okyanus manzaralı ikonik villası rekor fiyatla satışta çıktı! - Sayfa 4

Çift evi, ABD'li maceraperest milyarder Steve Fossett'in mirasçılarından satın almıştı. Fossett dünyayı balonla tek başına dolaşan ilk kişi olarak biliniyor.

4 | 8