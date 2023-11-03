Temel kazılırken bulundu
Samsun’da konut inşaatı için temel kazısı yapılan alanda Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen insan yerleşkesi bulundu.
Samsun’da bir vatandaş konut inşaatı için temel kazısı yaptırdığı sırada Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen insan yerleşkesi buldu.
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İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’nde bir kişi, kendi tapulu arazisine konut yaptırmak için kazı çalışması başlattı.
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Temel kazısı sırasında Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen insan yerleşkesi ortaya çıktı.
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