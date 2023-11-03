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Temel kazılırken bulundu

Samsun’da konut inşaatı için temel kazısı yapılan alanda Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen insan yerleşkesi bulundu.

Temel kazılırken bulundu - Sayfa 1

Samsun’da bir vatandaş konut inşaatı için temel kazısı yaptırdığı sırada Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen insan yerleşkesi buldu.

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Temel kazılırken bulundu - Sayfa 2
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Temel kazılırken bulundu - Sayfa 3

İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’nde bir kişi, kendi tapulu arazisine konut yaptırmak için kazı çalışması başlattı. 

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Temel kazılırken bulundu - Sayfa 4

Temel kazısı sırasında Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen insan yerleşkesi ortaya çıktı. 

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