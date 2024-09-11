Teşkilat dizisinin kadrosuna Tolga Sarıtaş dahil oldu! Tolga Sarıtaş kimdir?

2010 yılında Özlem Tekin'in "Kimse Bilmez" şarkısının klibinde oynadı.

2011 yılında TRT 1'de yayımlanan "Sen de Gitme" dizisinde Mert karakterini canlandıran oyuncu; "Bilinmeyen Yaşın Yorgunu" filminde Berkcan, "Kaledeki Yalnızlık" filminde Feyyaz karakteriyle rol aldı. Sonrasında "Arka Sokaklar" dizisinde bölüm oyunculuğu yaptı.

2013 yılında "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" ve "Kayıp Şehir" dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. Star TV'de yayımlanan "20 Dakika" dizisinde Ferdi karakterine hayat verdi. Yine 2013 yılında, Star TV'nin "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Cihangir karakterini canlandırdı ve bu dizideki performansı ile büyük övgü topladı.