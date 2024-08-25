'TF-2000 hava savunma muhribi' gündemde! İşte Türkiye'nin 3 milyar dolar verdiği projenin önemi
Türkiye, son teknolojinin kullanıldığı 'Pirireis'i filoya kattı. Ancak herkesin aklı 'TF-2000 hava savunma muhribi' projesinde kaldı. Peki nedir bu herkesi heyecanlandıran proje? İşte tüm detaylar.
Türkiye, başta Özden Örnek gibi değerli komutanların öncülüğünde denizcilik anlamında büyük yatırımlara imza atmaya başladı. Özellikle Milgem projeleri, tüm dünya askeri literatüründe de gündeme gelmeye başardı. Bu çerçevede Türkiye'nin 3 milyar dolar yatırım yaptığı TF-2000 hava savunma muhribi barındırdığı kabiliyetleri ve özellikleriyle şimdiden herkesin en çok ilgi duyduğu projelerin başında geldi. Peki iyi ama TF-2000 hava savunma muhribi projesi neden bu kadar önemli?
SavunmaSanayiST.com Genel Yayın Yönetmeni Anıl Şahin, TF-2000 hava savunma muhribi projesinin önemi hakkında bir dizi yazı başlattı ve tüm detayları savunma sanayi aşıklarına teker teker açıkladı. İşte TF-2000 hava savunma muhribi projesinin tüm aşamaları ve bölgemiz ve deniz kuvvetlerimiz adına önemi:
Anıl Şahin, büyük ilgi uyandıran bu proje hakkında, "Şu anda 7 adet İSTİF Sınıfı Firkateyn ve 6 adet Reis Sınıfı Denizaltı başta olmak üzere aynı anda birçok muharip platformun inşası devam ediyor. Ancak herkesin gözdesi, TF-2000 Hava Savunma Muhripi, peki önemi nedir? Libya örneği üzerinden TF-2000’in önemine değineceğim…" dedi ve devam etti:
1. MİLGEM Faz-1
Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında Türkiye, kendi yerli savaş gemilerini inşa ediyor.
Projenin ilk fazı kapsamında, 4 adet 2400 ton deplasmana sahip ADA Sınıfı Korvet üretildi ve envantere alındı.
Bu korvetlerden Pakistan’a 4, Ukrayna’ya 2+2 ve Malezya’ya da 4 adet ihraç edildi.