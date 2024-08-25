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'TF-2000 hava savunma muhribi' gündemde! İşte Türkiye'nin 3 milyar dolar verdiği projenin önemi

Türkiye, son teknolojinin kullanıldığı 'Pirireis'i filoya kattı. Ancak herkesin aklı 'TF-2000 hava savunma muhribi' projesinde kaldı. Peki nedir bu herkesi heyecanlandıran proje? İşte tüm detaylar.

'TF-2000 hava savunma muhribi' gündemde! İşte Türkiye'nin 3 milyar dolar verdiği projenin önemi - Sayfa 1

Türkiye, başta Özden Örnek gibi değerli komutanların öncülüğünde denizcilik anlamında büyük yatırımlara imza atmaya başladı. Özellikle Milgem projeleri, tüm dünya askeri literatüründe de gündeme gelmeye başardı. Bu çerçevede Türkiye'nin 3 milyar dolar yatırım yaptığı TF-2000 hava savunma muhribi barındırdığı kabiliyetleri ve özellikleriyle şimdiden herkesin en çok ilgi duyduğu projelerin başında geldi. Peki iyi ama TF-2000 hava savunma muhribi projesi neden bu kadar önemli?

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'TF-2000 hava savunma muhribi' gündemde! İşte Türkiye'nin 3 milyar dolar verdiği projenin önemi - Sayfa 2

SavunmaSanayiST.com Genel Yayın Yönetmeni Anıl Şahin, TF-2000 hava savunma muhribi projesinin önemi hakkında bir dizi yazı başlattı ve tüm detayları savunma sanayi aşıklarına teker teker açıkladı. İşte TF-2000 hava savunma muhribi projesinin tüm aşamaları ve bölgemiz ve deniz kuvvetlerimiz adına önemi:

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'TF-2000 hava savunma muhribi' gündemde! İşte Türkiye'nin 3 milyar dolar verdiği projenin önemi - Sayfa 3

Anıl Şahin, büyük ilgi uyandıran bu proje hakkında, "Şu anda 7 adet İSTİF Sınıfı Firkateyn ve 6 adet Reis Sınıfı Denizaltı başta olmak üzere aynı anda birçok muharip platformun inşası devam ediyor. Ancak herkesin gözdesi, TF-2000 Hava Savunma Muhripi, peki önemi nedir? Libya örneği üzerinden TF-2000’in önemine değineceğim…" dedi ve devam etti:

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'TF-2000 hava savunma muhribi' gündemde! İşte Türkiye'nin 3 milyar dolar verdiği projenin önemi - Sayfa 4

1. MİLGEM Faz-1

Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında Türkiye, kendi yerli savaş gemilerini inşa ediyor.

Projenin ilk fazı kapsamında, 4 adet 2400 ton deplasmana sahip ADA Sınıfı Korvet üretildi ve envantere alındı.

Bu korvetlerden Pakistan’a 4, Ukrayna’ya 2+2 ve Malezya’ya da 4 adet ihraç edildi.

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