'TF-2000 hava savunma muhribi' gündemde! İşte Türkiye'nin 3 milyar dolar verdiği projenin önemi

Türkiye, başta Özden Örnek gibi değerli komutanların öncülüğünde denizcilik anlamında büyük yatırımlara imza atmaya başladı. Özellikle Milgem projeleri, tüm dünya askeri literatüründe de gündeme gelmeye başardı. Bu çerçevede Türkiye'nin 3 milyar dolar yatırım yaptığı TF-2000 hava savunma muhribi barındırdığı kabiliyetleri ve özellikleriyle şimdiden herkesin en çok ilgi duyduğu projelerin başında geldi. Peki iyi ama TF-2000 hava savunma muhribi projesi neden bu kadar önemli?