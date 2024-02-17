The Economist en çok dizi ihraç eden ülkeleri belirledi: Türkiye ilk 3'e girdi
Türk dizileri dünya çapında büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Türk dizileri, The Economist dergisine de konu oldu. Dünyada en çok dizi ihraç eden ülkelerde belirlendi. Türkiye dünyada en çok dizi ihraç eden ülkeler arasında 3'e girdi.
Yalnızca Orta Doğu'da değil, Avrupa ve Latin Amerika'da da geniş bir izleyici kitlesi kazanan Türk dizileri, The Economist dergisine konu oldu.
Veri firması olan Parrot Analytics'in araştırmasına göre, 2020 ile 2023 yılları arasında Türk dizilerine olan küresel talep yüzde 184 arttı. Kore dizilerine olan talep yüzde 73 olarak açıklandı.
2023 yılında yeni Türk dizilerinin en büyük üç ithalatçısı İspanya, Suudi Arabistan ve Mısır oldu.
İstanbul Ticaret Odası, Türkiye'nin televizyon ihracatının 2022'de 600 milyon dolara ulaştığını tahmin ediyor, bazı analistler satışlarının yakında milyarlara ulaşacağını öngörüyor.
Televizyon veri firması Glance'e göre ise 2023'ün ilk yarısında İspanya'da en popüler üç yapım, Türk dizisiydi.
The Economist'in yazısında Türkiye'de her hafta bir bölüm yayınlanan ve üç saati bulan dizilerin, diğer ülkelerde daha kısa bölümlere ayrıldığı ve daha uzun süre ekranlarda yayınlandığı belirtiliyor.