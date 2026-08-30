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  4. THY’de pilot skandalı: Uçuşa 5 dakika kala fark edildi, yetkililer harekete geçti

THY’de pilot skandalı: Uçuşa 5 dakika kala fark edildi, yetkililer harekete geçti

Türk Hava Yolları’na ait bir uçak, Brüksel’den İstanbul'a uçuşa hazırlanıyordu. Ancak uçuş öncesi nadir rastlanan olaylardan biri yaşandı. Pilotun durumunun fark edilmesi üzerine herkesi panik sardı.

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THY’de pilot skandalı: Uçuşa 5 dakika kala fark edildi, yetkililer harekete geçti - Sayfa 1

Türk Hava Yolları’nda, daha önce benzerine belki de çok az rastlanılan olay meydana geldi. 

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THY’de pilot skandalı: Uçuşa 5 dakika kala fark edildi, yetkililer harekete geçti - Sayfa 2

Melbourne-İstanbul seferinde uçuş emniyetini kökünden sarsacak bir olay yaşandı. 

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THY’de pilot skandalı: Uçuşa 5 dakika kala fark edildi, yetkililer harekete geçti - Sayfa 3

Uçağın kalkışına sadece 5 dakika kala, kabin ekibinin dikkati sayesinde bir kaptan pilotun alkollü olduğu ortaya çıktı.

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THY’de pilot skandalı: Uçuşa 5 dakika kala fark edildi, yetkililer harekete geçti - Sayfa 4

Üstelik yolcuların uçağa kabulü tamamlanmış, kapıların kapanmasına ise ramak kalmıştı. Kaptan Pilot T.T.'nin kokpite geçtikten sonraki sıra dışı davranışları tecrübeli kabin ekibinin gözünden kaçmadı.

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