THY’de pilot skandalı: Uçuşa 5 dakika kala fark edildi, yetkililer harekete geçti
Türk Hava Yolları’na ait bir uçak, Brüksel’den İstanbul'a uçuşa hazırlanıyordu. Ancak uçuş öncesi nadir rastlanan olaylardan biri yaşandı. Pilotun durumunun fark edilmesi üzerine herkesi panik sardı.
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Uçağın kalkışına sadece 5 dakika kala, kabin ekibinin dikkati sayesinde bir kaptan pilotun alkollü olduğu ortaya çıktı.
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