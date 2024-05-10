Tokat'ta 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından dev yarıklar oluştu: Köylüler tedirgin
Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Buğdaylı Köyü'nde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen insan boyundaki derin çatlaklar köy sakinlerini tedirgin ediyor.
Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Buğdaylı Köyü'nde meydana gelen depremlerin ardından ortaya çıkan çatlaklar, bölgedeki sarsıntının etkileyici boyutunu gün yüzüne çıkardı. İhlas Haber Ajansı tarafından kaydedilen görüntülerde, çatlaklara insanların rahatlıkla girebildiği net bir şekilde görülebiliyor.
18 Nisan'da köy merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremin etkileriyle birlikte ortaya çıkan bu çatlaklar, köylüler arasında büyük tedirginlik yarattı.
Köy Muhtarı Ahmet Demir, depremin hemen ardından bölgede incelemelerde bulunulduğunu ancak çobanların dağa çıkmadığı için fay çatlaklarını önceden fark edemediklerini ifade etti.
Ancak sonradan yapılan gözlemlerle büyük çatlakların nerede olduğunun daha net anlaşıldığını belirtti.