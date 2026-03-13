  1. Ekonomim
Tokat'ta daha büyük bir deprem olur mu? Uzmanlar yanıtladı, Naci Görür'den net cevap

Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akla 'Tokat'ta daha büyük bir deprem olur mu?' sorusu geldi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesindeki fayların paralel dallandığı bir yer olduğunu belirtip "Daha büyük bir deprem olmaz" dedi. Peki artçılar ne kadar sürer? Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıtladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 13 Mart saat 03.35'te Tokat'ın Niksar ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 6.37 kilometre olarak kaydedildi.

Amasya, Samsun, Sivas ve Ordu'dan da hissedilen depremin merkez üssünün Niksar ile Erbaa arasındaki Pınarbeyli köyü olduğu açıklandı.

DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLUR MU?

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Tokat depremine ilişkin paylaşım yaptı.

1942'de bölgede 7 büyüklüğünde deprem olduğuna işaret eden Görür, "Onun için daha büyüğünü beklemiyorum. Fayların paralel dallandığı bir yer" dedi.

