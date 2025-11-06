TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Başvuruları 2025: T.C. Kimlik Numarasına Göre Tarihler, Şartlar ve Başvuru
2025 TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvurular başlıyor. Dar gelirli vatandaşlara uygun taksitlerle ev sahibi olma imkânı sunan projede, yoğunluğu yönetmek için ilk 5 gün T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başvuru alınacak. Peki TOKİ başvuru tarihleri ne zaman, kim hangi gün başvuru yapacak?
Dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan bu dev proje şimdiden büyük ilgi görüyor. Peki TOKİ Sosyal Konut başvuruları ne zaman, TC kimlik numarasına göre hangi gün başvuru yapılabilecek, işte tüm detaylar…
TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK SON GÜN NE ZAMAN?
– Başlangıç: 10 Kasım 2025 Pazartesi
– Bitiş: 19 Aralık 2025 Cuma
– 15 Kasım 2025 itibarıyla başvuru sistemi kimlik numarasından bağımsız olarak herkese açık olacak.
T.C. Kimlik Numarasına Göre TOKİ Başvuru Takvimi (İlk 5 Gün)
– 10 Kasım 2025 Pazartesi: Son hanesi 0 olanlar
– 11 Kasım 2025 Salı: Son hanesi 2 olanlar
– 12 Kasım 2025 Çarşamba: Son hanesi 4 olanlar
– 13 Kasım 2025 Perşembe: Son hanesi 6 olanlar
– 14 Kasım 2025 Cuma: Son hanesi 8 olanlar
15 Kasım 2025’ten itibaren: Tüm vatandaşlar, kimlik numarası fark etmeksizin başvuru yapabilecek.