TOKİ başvuru takvimi 2025: 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak, şartlar neler?

Buna göre konutlar, 2+1 ve 1+1 daire tiplerinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun şekilde inşa edilecek. Türkiye genelinde yapılacak 500 bin konut, kura çekimi sonrasında hak sahiplerine teslim edilecek. İlk etapta İstanbul’da 100 bin, Ankara’da 30 bin 780, İzmir’de 21 bin 520, Gaziantep’te 13 bin 940, Konya’da 13 bin 670, Şanlıurfa’da 13 bin 190, Diyarbakır’da 12 bin 170, Bursa’da 13 bin 730, Antalya’da 13 bin 160, Hatay’da 12 bin 640 ve Ardahan’da 540 konutun inşa edilmesi planlanıyor.