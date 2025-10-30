TOKİ başvuru takvimi 2025: 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak, şartlar neler?
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. TOKİ’nin 500 bin konutluk projesine ilişkin şartlar, başvuru tarihleri ve ödeme planı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkânı sunulacak. Peki Toki başvuru şartları neler, sosyal konut başvurusu ne zaman başlıyor?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine dair ayrıntılar nihayet açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada projeye ilişkin başvuru şartlarını ve kapsamı duyurdu.
Buna göre konutlar, 2+1 ve 1+1 daire tiplerinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun şekilde inşa edilecek. Türkiye genelinde yapılacak 500 bin konut, kura çekimi sonrasında hak sahiplerine teslim edilecek. İlk etapta İstanbul’da 100 bin, Ankara’da 30 bin 780, İzmir’de 21 bin 520, Gaziantep’te 13 bin 940, Konya’da 13 bin 670, Şanlıurfa’da 13 bin 190, Diyarbakır’da 12 bin 170, Bursa’da 13 bin 730, Antalya’da 13 bin 160, Hatay’da 12 bin 640 ve Ardahan’da 540 konutun inşa edilmesi planlanıyor.
Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılacak, ödeme planı nasıl olacak ve hangi illerde yapılacak? İşte TOKİ başvuru tarihleri…
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milyonların merakla beklediği TOKİ sosyal konut başvuruları, 10 Kasım-19 Aralık 2025 alınmaya başlayacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi ise 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında gerçekleşecek. Öte yandan teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.