TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık konutlarının içi dışı gösterildi! İşte Ataşehir'deki örnek evler
Binlerce kişi taşınacakları kiralık TOKİ evlerini merak ediyordu. TOKİ'nin Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da teslim edeceği konutların örnek daireleri Ataşehir'de tanıtıldı. İlk 1071 konutun ekim ayında teslim edilmesi planlanırken, kiralar 1+1 konutlarda 10 bin, 2+1'lerde 12 bin, 3+1'lerde 15 bin ve 4+1'lerde 18 bin liradan başlayacak.
İstanbul'da binlerce kişi TOKİ'nin Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında taşınacakları evlerin nasıl olduğunu merak ediyordu.
Örnek daireler Ataşehir'de tanıtıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde İstanbul'daki örnek dairelerin içi basın mensuplarına gezdirildi.
Kiralık konutlar İstanbul'un Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy ilçelerinde yer alacak.