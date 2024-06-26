Trabzonspor'a transfer olan Denis Dragus kimdir? Denis Dragus hangi takımlarda oynadı?
Rumen oyuncu Denis Dragus Trabzonspor'a transfer oldu. Transfer haberi sonrası Denis Dragus kimdir, futbol kariyeri ve hangi takımlarda oynadığı soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Trabzonspor'a transfer olan Denis Dragus kimdir? Denis Dragus hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar…
Denis Dragus kimdir?
Denis Dragus, 06 Temmuz 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. Süper Lig kulübü Trabzonspor ve Romanya milli takımında forvet olarak oynayan Rumen profesyonel bir futbolcudur .
28 Kasım 2017'de Drăguș, kariyerindeki ilk golünü yine ulusal kupada Botoșani'ye 3-2 mağlup ederek attı.
7 Ağustos 2019'da Drăguș, söylentiye göre 2 milyon € artı gelecekteki bir transferden %30 faiz karşılığında Belçika takımı Standard Liège'e katıldı.
15 Eylül 2020'de Drăguș, Crotone'dan satın alma opsiyonlu bir sezonluk krediyi kabul etti.
26 Ocak 2023'te Drăguș, Serie B kulübü Cenova'ya satın alma seçeneğiyle kiralık olarak taşındı. 13 Eylül 2023'te Standard onu bir kiralık olarak Süper Lig kulübü Gaziantep'e gönderdi.
Kariyeri boyunca oynadığı takımlar neler?
Altyapı kariyeri
2010–2012 Sfântul Pantelimon
2012–2014 Pro Luceafărul Bükreşti
2014–2017 Gheorghe Hagi Akademisi
Profesyonel kariyeri
2017–2019 Viitorul Köstence
2019–2024 Standart Liège
2020–2021 → Kroton
2023 → Cenova