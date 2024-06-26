Trabzonspor'a transfer olan Denis Dragus kimdir? Denis Dragus hangi takımlarda oynadı?

Denis Dragus kimdir?

Denis Dragus, 06 Temmuz 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. Süper Lig kulübü Trabzonspor ve Romanya milli takımında forvet olarak oynayan Rumen profesyonel bir futbolcudur .

28 Kasım 2017'de Drăguș, kariyerindeki ilk golünü yine ulusal kupada Botoșani'ye 3-2 mağlup ederek attı.

7 Ağustos 2019'da Drăguș, söylentiye göre 2 milyon € artı gelecekteki bir transferden %30 faiz karşılığında Belçika takımı Standard Liège'e katıldı.