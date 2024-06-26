  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Trabzonspor'a transfer olan Denis Dragus kimdir? Denis Dragus hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor'a transfer olan Denis Dragus kimdir? Denis Dragus hangi takımlarda oynadı?

Rumen oyuncu Denis Dragus Trabzonspor'a transfer oldu. Transfer haberi sonrası Denis Dragus kimdir, futbol kariyeri ve hangi takımlarda oynadığı soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Trabzonspor'a transfer olan Denis Dragus kimdir? Denis Dragus hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar…

Trabzonspor'a transfer olan Denis Dragus kimdir? Denis Dragus hangi takımlarda oynadı? - Sayfa 1

Denis Dragus kimdir?

Denis Dragus, 06 Temmuz 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. Süper Lig kulübü Trabzonspor ve Romanya milli takımında forvet olarak oynayan Rumen profesyonel bir futbolcudur .

28 Kasım 2017'de Drăguș, kariyerindeki ilk golünü yine ulusal kupada Botoșani'ye 3-2 mağlup ederek attı.

7 Ağustos 2019'da Drăguș, söylentiye göre 2 milyon € artı gelecekteki bir transferden %30 faiz karşılığında Belçika takımı Standard Liège'e katıldı. 

1 | 3
Trabzonspor'a transfer olan Denis Dragus kimdir? Denis Dragus hangi takımlarda oynadı? - Sayfa 2

15 Eylül 2020'de Drăguș, Crotone'dan satın alma opsiyonlu bir sezonluk krediyi kabul etti. 

26 Ocak 2023'te Drăguș, Serie B kulübü Cenova'ya satın alma seçeneğiyle kiralık olarak taşındı. 13 Eylül 2023'te Standard onu bir  kiralık olarak Süper Lig kulübü Gaziantep'e gönderdi.

2 | 3
Trabzonspor'a transfer olan Denis Dragus kimdir? Denis Dragus hangi takımlarda oynadı? - Sayfa 3

Kariyeri boyunca oynadığı takımlar neler?

Altyapı kariyeri

2010–2012   Sfântul Pantelimon

2012–2014   Pro Luceafărul Bükreşti

2014–2017   Gheorghe Hagi Akademisi

Profesyonel kariyeri

2017–2019   Viitorul Köstence    

2019–2024   Standart Liège        

2020–2021   → Kroton

2023    → Cenova

3 | 3