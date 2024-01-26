Trafik sıkışıklığına yeni çözüm: Antalya'da 'durmadan geçiş' dönemi başlıyor

En önemli sorunların başında gelen trafik sıkışıklığına çözüm için, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemi Dairesi Başkanlığı 'akıllı kent uygulamaları'nı geliştirdi.

Trafik yoğunluğunun özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun olduğu Uncalı, 75. Yıl, Değirmenönü ve Köroğlu kavşağında, beklemeden geçme ya da en geç bir ışıkta geçme dönemi başladı. 4 pilot kavşakta 5 aydır denemesi yapılan sistem, kısa sürede 40 kavşakta ve Gazi Bulvarı üzerindeki alt geçitlerin bağlantı yolları içinde uygulanacak.