Trafik sıkışıklığına yeni çözüm: Antalya'da 'durmadan geçiş' dönemi başlıyor
Antalya'da oluşan trafik yoğunluğunu düşürmek için geliştirilen yeni sistemle sürücülerin tek ışıkta geçmesi amaçlanıyor. 4 pilot kavşakta denemesi yapılan sistem, diğer kavşaklarda da uygulanmaya başlanacak. Buna göre, yer üzerinde işaretlemelerin olduğu alan üzerinden belirlenen saniyeler içinde araç geçişi olmazsa sistem kendini kırmızıya geçiriyor. Araç varken yeşil yanmaya devam ediyor.
En önemli sorunların başında gelen trafik sıkışıklığına çözüm için, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemi Dairesi Başkanlığı 'akıllı kent uygulamaları'nı geliştirdi.
Trafik yoğunluğunun özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun olduğu Uncalı, 75. Yıl, Değirmenönü ve Köroğlu kavşağında, beklemeden geçme ya da en geç bir ışıkta geçme dönemi başladı. 4 pilot kavşakta 5 aydır denemesi yapılan sistem, kısa sürede 40 kavşakta ve Gazi Bulvarı üzerindeki alt geçitlerin bağlantı yolları içinde uygulanacak.
Sistemin çalışma şekline göre, yer üzerinde işaretlemelerin olduğu alan üzerinden belirlenen saniyeler içinde araç geçişi olmazsa sistem kendini kırmızıya geçiriyor. Araç olduğu sürece yeşil yanmaya devam ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Şengül, kentte yıllardan beri trafik sorununun konuşulduğunun altını çizdi.