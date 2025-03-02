Trafikte cezalar artıyor! Alkollü sürücüye cezaevi yolu göründü
Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ile trafik suçlarında cezalar artacak. Ehliyetsiz araç kullanma cezası 40 bin TL oluyor. Ambulansa yol vermeyen ise 20 bin TL ödeyecek.
Üzerinde çalışılan yeni yargı paketi ile trafik suçlarında cezalar artacak. Yeni yargı paketi kapsamında bazı trafik suçlarında cezaların artırılması, hapis cezası uygulanması ve ehliyete el koymanın kapsamının genişletilmesine yönelik yeni düzenlemeler bekleniyor.
Cezasızlık algısı giderilecek
Strateji Belgesi’nde yer alan hedeflerin ilk adımının, toplumdaki cezasızlık algısının giderilmesine yönelik olacağı belirtilmişti.
Hapis ve ehliyet el koyma süresinde düzenleme yapılacak
Bu doğrultuda bazı trafik suçlarında da cezaların artırılması, hapis cezaları uygulanması ve ehliyete el koymanın kapsamının genişletilmesine yönelik yeni düzenlemeler yapılacak.