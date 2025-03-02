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  4. Trafikte cezalar artıyor! Alkollü sürücüye cezaevi yolu göründü

Trafikte cezalar artıyor! Alkollü sürücüye cezaevi yolu göründü

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ile trafik suçlarında cezalar artacak. Ehliyetsiz araç kullanma cezası 40 bin TL oluyor. Ambulansa yol vermeyen ise 20 bin TL ödeyecek.

Trafikte cezalar artıyor! Alkollü sürücüye cezaevi yolu göründü - Sayfa 1

Üzerinde çalışılan yeni yargı paketi ile trafik suçlarında cezalar artacak. Yeni yargı paketi kapsamında bazı trafik suçlarında cezaların artırılması, hapis cezası uygulanması ve ehliyete el koymanın kapsamının genişletilmesine yönelik yeni düzenlemeler bekleniyor.

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Trafikte cezalar artıyor! Alkollü sürücüye cezaevi yolu göründü - Sayfa 2

Cezasızlık algısı giderilecek

Strateji Belgesi’nde yer alan hedeflerin ilk adımının, toplumdaki cezasızlık algısının giderilmesine yönelik olacağı belirtilmişti.

 

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Trafikte cezalar artıyor! Alkollü sürücüye cezaevi yolu göründü - Sayfa 3

Hapis ve ehliyet el koyma süresinde düzenleme yapılacak

Bu doğrultuda bazı trafik suçlarında da cezaların artırılması, hapis cezaları uygulanması ve ehliyete el koymanın kapsamının genişletilmesine yönelik yeni düzenlemeler yapılacak.

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Trafikte cezalar artıyor! Alkollü sürücüye cezaevi yolu göründü - Sayfa 4

Cezalar artıyor

Mevcut durumda kaza yapıp kaçanlara 2 bin 170 lira para cezası veriliyor ve 20 ceza puanı uygulanıyor. 

 

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