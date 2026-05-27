Trafikte kurallar sertleşiyor: Tekrarlanırsa ehliyetinize el konulacak
Trafik kuralları giderek sertleşirken, sürücüleri ilgilendiren önemli bir gelişme daha yaşandı. Araç sahiplerine uyarı yapıldı, tekrarlanması halinde ehliyet el konulacak.
Son dönemde trafik cezaları artarken, denetimler daha da katı hale geliyor. Motorlara yönelik denetimlere ek olarak otomobil sahiplerini de yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yapıldı.
Buna göre yeni trafik düzenlemesi kapsamında sürüş sırasında cep telefonu kullanımına ağır yaptırımlar yolda.
Yeni düzenleme kapsamında sürücülerin trafikte cep telefonu kullanırken yakalanmaları halinde ciddi yaptırımlar uygulanacak. Öyle ki ilk ihlalde para cezası kesilecek, aynı ihlal tekrarlanırsa sürücülerin ehliyetine el konulacak.