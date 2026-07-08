Trump F-35 müjdesini verdi Netanyahu çılgına döndü: Güç dengesi yok olur…

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Ankara'da NATO Zirvesi öncesi yapılan görüşme sonrası Amerikan CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye'ye olası F-35 satışıyla ilgili olarak, "Onlara bu gücü verdiğinizde, bunun ardından bir saldırganlık göreceksiniz" diye konuştu.