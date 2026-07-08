Trump F-35 müjdesini verdi Netanyahu çılgına döndü: Güç dengesi yok olur…
NATO Zirvesi’nde dikkat çeken açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye olan yaptırımların kaldırılacağını, aynı zamanda F-35’lerin de verileceğini duyurdu. Bu açıklamaların ardından Netanyahu’dan yanıt gecikmedi.
ABD Başkanı Donald Trump, yıllar sonra Türkiye’ye NATO Zirvesi kapsamında katıldı. Liderlerin bir araya geldiği bu zirvede dikkat çeken açıklamalar yapılırken, ABD’nin Türkiye’ye olan yaptırımları kaldıracağını açıklaması da en umutlandıran mesajlardan biriydi.
İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimin farkında olduğunu vurgulayan Trump, Türkiye’ye yaklaşımıyla dikkat çekerken F-35 müjdesi sonrası İsrail Başkanı Netanyahu çılgına döndü.
BBC’nin haberine göre Binyamin Netanyahu, "Bu, Ortadoğu'da güç dengesini yok eder çünkü Türkiye'nin agresif emelleri olduğunu düşünüyorum" dedi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Ankara'da NATO Zirvesi öncesi yapılan görüşme sonrası Amerikan CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye'ye olası F-35 satışıyla ilgili olarak, "Onlara bu gücü verdiğinizde, bunun ardından bir saldırganlık göreceksiniz" diye konuştu.