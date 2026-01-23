Trump’tan Grönland için tarihi teklif: Kişi başı 1 milyon dolar!
Donald Trump’ın Grönland inadı her geçen gün başka bir boyut alıyor. ABD Başkanı’nın rüşvet gibi teklifi, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
İran gerilimi henüz yeni yeni soğurken Donald Trump, asıl hedefindeki Grönland için hız kazandı. Yıllardır buradaki toprakları alma hedefinde adımlar atan Donald Trump’ın Grönland sevdası, İngiliz basınında çıkan sarsıcı bir iddiayla yeni bir boyuta evrildi.
Daily Mail’in haberine göre Trump, adada yapılacak bir referandumda yüzde 60 “evet” oyu çıkması şartıyla, her bir Grönland sakinine 1 milyon dolar ödemeyi içeren bir plan hazırlıyor.
Nüfusu yaklaşık 57 bin olan ada için bu, Washington’un kasasından 56.4 milyar dolar çıkması anlamına geliyor. Öyle ki ABD’nin yıllık 800 milyar doları bulan devasa savunma bütçesiyle kıyaslandığında bu rakam, stratejik bir ada satın almak için Trump cephesinde "oldukça makul" bir bedel olarak görülüyor.
ASKERİ GÜÇ DEĞİL, İKNA ÇABASI
Bu arada Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı son görüşmede, askeri bir müdahaleyi kesinlikle dışladığını vurguladı. Trump’ın stratejisi net: Danimarka hükümetini değil, doğrudan Grönland halkını ikna etmek. Trump, bu planı “sonsuz bir anlaşma” olarak tanımlarken, anlaşmanın herhangi bir zaman sınırının olmayacağını ve ABD güvenliği için "hayati" önem taşıdığını savunuyor.