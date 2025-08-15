Trump ve Putin Alaska'da buluştu! İşte ilk kareler
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçakları Alaska'ya indi. 6-7 saat sürmesi beklenen görüşme öncesinde ikili kameralara poz verdi.
Ukrayna savaşı bitecek mi sürecek mi? sorusunun yanıtı olacağı düşünülen zirveden ilk kareler geldi. Trump ve Putin uçakları neredeyse aynı anda piste indi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik zirve Alaska eyaletinin Anchorage kentine ulaştı.
