  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Trump ve Putin Alaska'da buluştu! İşte ilk kareler

Trump ve Putin Alaska'da buluştu! İşte ilk kareler

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçakları Alaska'ya indi. 6-7 saat sürmesi beklenen görüşme öncesinde ikili kameralara poz verdi.

Trump ve Putin Alaska'da buluştu! İşte ilk kareler - Sayfa 1

Ukrayna savaşı bitecek mi sürecek mi? sorusunun yanıtı olacağı düşünülen zirveden ilk kareler geldi. Trump ve Putin uçakları neredeyse aynı anda piste indi. 

1 | 5
Trump ve Putin Alaska'da buluştu! İşte ilk kareler - Sayfa 2

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik zirve Alaska eyaletinin Anchorage kentine ulaştı.

2 | 5
Trump ve Putin Alaska'da buluştu! İşte ilk kareler - Sayfa 3

Alaska'ya önce ev sahibi Trump'ın uçağı indi. Hemen ardından Putin'in uçağı iniş yaptı.

3 | 5
Trump ve Putin Alaska'da buluştu! İşte ilk kareler - Sayfa 4

AYNI ARACA BİNDİLER
İki lider uçaktan aynı anda inmeyi tercih etti. Havalimanındaki kırmızı halıda poz veren Trump ve Putin el sıkıştı. 

4 | 5