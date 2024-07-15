Trump'a ateş eden Thomas Matthew Crooks kimdir? Dikkat çeken ayrıntıyı arkadaşları anlattı
Donald Trump'a ateş eden 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un kim olduğu, saldırıyı neden gerçekleştirdiği merak ediliyor. Crooks ile aynı okula giden bazı gençler, onun genelde yalnız gezdiğini, sık sık zorbalığa maruz kaldığını anlattı. FBI ise saldırının mativasyonu hakkında çalışma yürütüyor.
ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişiminde silahı ateşleyen isim, Thomas Matthew Crooks olarak açıklandı. FBI, bir kişinin ölümüne ve Trump'ın kulağından yaralanmasına, Crooks'un silahından çıkan kurşunların neden olduğunu duyurdu.
20 yaşındaki Crooks, Gizli Servis üyesi keskin nişancı tarafından olay yerinde vurularak öldürüldü. Geriye ise suikast girişimiyle ilgili sayısız belirsizlik ve karanlık nokta kaldı.
FBI olayla ilgili aktif soruşturmanın devam ettiğini söylüyor. ABD Başkanı Joe Biden da ulusa sesleniş konuşmasında, hala bilmedikleri çok sayıda detay olduğunu dile getirdi.
Crooks olay anında kimlik taşımıyordu. Soruşturmayı yürütenler, DNA'sını kullanarak kimliğini belirledi. Crooks, Pennsylvania'da saldırının gerçekleştiği Butler bölgesine 70km mesafedeki Bethel Park'ta yaşıyordu. 2022'de Bethel Park Lisesi'nden mezun oldu. Eyalet seçmen kayıtlarına göre Crooks kayıtlı bir Cumhuriyetçi. Haber ajansı Reuters ise Crooks'un 17 yaşındayken sol eğilimli ve Demokrat politikacılar için para toplayan ActBlue'ya 15 dolar bağış yaptığını yazdı.