Trump'a ateş eden Thomas Matthew Crooks kimdir? Dikkat çeken ayrıntıyı arkadaşları anlattı

Crooks olay anında kimlik taşımıyordu. Soruşturmayı yürütenler, DNA'sını kullanarak kimliğini belirledi. Crooks, Pennsylvania'da saldırının gerçekleştiği Butler bölgesine 70km mesafedeki Bethel Park'ta yaşıyordu. 2022'de Bethel Park Lisesi'nden mezun oldu. Eyalet seçmen kayıtlarına göre Crooks kayıtlı bir Cumhuriyetçi. Haber ajansı Reuters ise Crooks'un 17 yaşındayken sol eğilimli ve Demokrat politikacılar için para toplayan ActBlue'ya 15 dolar bağış yaptığını yazdı.