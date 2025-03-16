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  4. Trump'ın kara listesi ortaya çıktı: 43 ülke yasak kapıda! Türkiye listede var mı? İşte o liste...

Trump'ın kara listesi ortaya çıktı: 43 ülke yasak kapıda! Türkiye listede var mı? İşte o liste...

ABD'de Başkan Donald Trump'ın bu kez de 43 ülkeye ABD'ye seyahat yasağı getireceği ortaya çıktı. Listede birçok ülke yer alırken Türkiye'nin yer alıp almadığı merak konusu oldu.

Trump'ın kara listesi ortaya çıktı: 43 ülke yasak kapıda! Türkiye listede var mı? İşte o liste... - Sayfa 1

The New York Times gazetesinin kurum içi bir yazışmaya dayandırdığı haberine göre ülkeler 3 gruba ayrılıyor. "Kırmızı liste" olarak adlandırılan ilk grupta 11 ülke bulunuyor. "Turuncu liste" olarak nitelendirilen ikinci grupta ise 10 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahatinin kısıtlanması tavsiye ediliyor.

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Trump'ın kara listesi ortaya çıktı: 43 ülke yasak kapıda! Türkiye listede var mı? İşte o liste... - Sayfa 2

 En kalabalık grup 22 ülkeyle sarı listede yer alıyor. Bu çerçevede yalnızca iş seyahati amacıyla ABD'ye girişlerine izin verilecek, turist veya göçmen vizesi olanlar ise kabul edilmeyecek.

İşte Trump'ın yasak getireceği o ülkeler...

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Trump'ın kara listesi ortaya çıktı: 43 ülke yasak kapıda! Türkiye listede var mı? İşte o liste... - Sayfa 3

İşte sarı listedeki 22 ülke

Angola

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Trump'ın kara listesi ortaya çıktı: 43 ülke yasak kapıda! Türkiye listede var mı? İşte o liste... - Sayfa 4

Antigua ve Barbuda

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