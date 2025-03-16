Trump'ın kara listesi ortaya çıktı: 43 ülke yasak kapıda! Türkiye listede var mı? İşte o liste...

The New York Times gazetesinin kurum içi bir yazışmaya dayandırdığı haberine göre ülkeler 3 gruba ayrılıyor. "Kırmızı liste" olarak adlandırılan ilk grupta 11 ülke bulunuyor. "Turuncu liste" olarak nitelendirilen ikinci grupta ise 10 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahatinin kısıtlanması tavsiye ediliyor.