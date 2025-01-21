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Trump'ın vergileri hangi şirketleri etkileyecek?

ABD Başkanı Trump, göreve başladı. Törende yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trump, 1 Şubat'tan itibaren Kanada ve Meksika'ya gümrük vergisi getirebileceği söyledi. Trump'ın gümrük vergileri hangi dünya devi şirketleri etkileyecek?

Trump'ın vergileri hangi şirketleri etkileyecek? - Sayfa 1

Donald Trump, ABD'nin 47. başkanı olarak resmen göreve başlarken, ilk hamle olarak çok sayıda kararname imzalayarak birçok sektörü de ilgilendirecek açıklamalar yaptı.

Trump’ın açıklamalarına göre, 1 Şubat'tan itibaren Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirebileceği öngörülürken, verginin hayata geçmesiyle beraber dünya devi şirketler etkilenecek. İşte Trump’ın vergi hamlesinde etkilenebilecek şirketler:

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Trump'ın vergileri hangi şirketleri etkileyecek? - Sayfa 2

Audi, Meksika'nın San Jose Chiapa kentindeki fabrikasında 5 binden biraz çalışanı bululnurken, Q5 modellerini üretmesi nedeniyle gümrük vergisi kararından etkilenecek şirketlerin başında geliyor.

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Trump'ın vergileri hangi şirketleri etkileyecek? - Sayfa 3

BMW’nin Meksika San Luis Potosi’deki fabrikası, 3 Serisi, 2 Serisi Coupe ve M2 modellerini üretiyor. Bu üretimin tamamına yakını ABD pazarına gidiyor.

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Trump'ın vergileri hangi şirketleri etkileyecek? - Sayfa 4

Çin merkezli otomotiv ve elektronik şirketi BYD’nin de Meksika'da fabrika kurma planı bulunuyor.

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