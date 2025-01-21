Trump'ın vergileri hangi şirketleri etkileyecek?

Donald Trump, ABD'nin 47. başkanı olarak resmen göreve başlarken, ilk hamle olarak çok sayıda kararname imzalayarak birçok sektörü de ilgilendirecek açıklamalar yaptı.

Trump’ın açıklamalarına göre, 1 Şubat'tan itibaren Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirebileceği öngörülürken, verginin hayata geçmesiyle beraber dünya devi şirketler etkilenecek. İşte Trump’ın vergi hamlesinde etkilenebilecek şirketler: