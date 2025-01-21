Trump'ın vergileri hangi şirketleri etkileyecek?
ABD Başkanı Trump, göreve başladı. Törende yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trump, 1 Şubat'tan itibaren Kanada ve Meksika'ya gümrük vergisi getirebileceği söyledi. Trump'ın gümrük vergileri hangi dünya devi şirketleri etkileyecek?
Donald Trump, ABD'nin 47. başkanı olarak resmen göreve başlarken, ilk hamle olarak çok sayıda kararname imzalayarak birçok sektörü de ilgilendirecek açıklamalar yaptı.
Trump’ın açıklamalarına göre, 1 Şubat'tan itibaren Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirebileceği öngörülürken, verginin hayata geçmesiyle beraber dünya devi şirketler etkilenecek. İşte Trump’ın vergi hamlesinde etkilenebilecek şirketler:
Audi, Meksika'nın San Jose Chiapa kentindeki fabrikasında 5 binden biraz çalışanı bululnurken, Q5 modellerini üretmesi nedeniyle gümrük vergisi kararından etkilenecek şirketlerin başında geliyor.
BMW’nin Meksika San Luis Potosi’deki fabrikası, 3 Serisi, 2 Serisi Coupe ve M2 modellerini üretiyor. Bu üretimin tamamına yakını ABD pazarına gidiyor.