Tsunamide Cruise gemileri tehlikede mi? Bilinenin aksine bakın en güvenli alan neresi…
Büyük depremler sonrası tsunami tehlikesi bazen kaçınılmaz olabiliyor. Peki Cruise gemileri bu tür tsunamilere karşı ne kadar dayanıklı? İşte cevabını duyunca şaşıracağınız gerçek.
Dünyanın pek çok bölgesinde yıl içerisinde farklı büyüklükler de depremler yaşanabiliyor. Özellikle Türkiye de bir deprem bölgesi ve her yıl küçük ve büyük çok sayıda deprem meydana geliyor. En yıkıcısı ise 6 Şubat 2023 depremi olmuştu.
Öte yandan dünyanın pek çok yerinde de çok ciddi büyüklükte depremler meydana geliyor. Japonya başta olmak üzere, Endonezya ve son olarak Rusya'da büyük bir deprem gerçekleşti.
Tarihe geçen çok sayıda deprem bulunurken, 2004 yılında Endonezya açıklarında meydana gelen şiddetli deprem, 200 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine ve maddi sıkıntılara neden olmuştu. Üstelik Endonezya’daki depremin ardından bir de uyarıları yapılan tsunami de gerçekleşti.