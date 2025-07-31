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  4. Tsunamide Cruise gemileri tehlikede mi? Bilinenin aksine bakın en güvenli alan neresi…

Tsunamide Cruise gemileri tehlikede mi? Bilinenin aksine bakın en güvenli alan neresi…

Büyük depremler sonrası tsunami tehlikesi bazen kaçınılmaz olabiliyor. Peki Cruise gemileri bu tür tsunamilere karşı ne kadar dayanıklı? İşte cevabını duyunca şaşıracağınız gerçek.

Tsunamide Cruise gemileri tehlikede mi? Bilinenin aksine bakın en güvenli alan neresi… - Sayfa 1

Dünyanın pek çok bölgesinde yıl içerisinde farklı büyüklükler de depremler yaşanabiliyor. Özellikle Türkiye de bir deprem bölgesi ve her yıl küçük ve büyük çok sayıda deprem meydana geliyor. En yıkıcısı ise 6 Şubat 2023 depremi olmuştu.

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Tsunamide Cruise gemileri tehlikede mi? Bilinenin aksine bakın en güvenli alan neresi… - Sayfa 2

Öte yandan dünyanın pek çok yerinde de çok ciddi büyüklükte depremler meydana geliyor.  Japonya başta olmak üzere, Endonezya ve son olarak Rusya'da büyük bir deprem gerçekleşti.

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Tsunamide Cruise gemileri tehlikede mi? Bilinenin aksine bakın en güvenli alan neresi… - Sayfa 3

Tarihe geçen çok sayıda deprem bulunurken, 2004 yılında Endonezya açıklarında meydana gelen şiddetli deprem, 200 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine ve maddi sıkıntılara neden olmuştu. Üstelik Endonezya’daki depremin ardından bir de uyarıları yapılan tsunami de gerçekleşti.

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Tsunamide Cruise gemileri tehlikede mi? Bilinenin aksine bakın en güvenli alan neresi… - Sayfa 4

Benzer bir felaketin tekrarı niteliğindeki yeni bir gelişmede, Rusya kıyılarına yakın bölgede kaydedilen 8,8 büyüklüğündeki deprem sonrası ABD’nin Batı Yakası, Japonya ve Hawaii için tsunami uyarıları yapıldı.

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