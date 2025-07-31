Tsunamide Cruise gemileri tehlikede mi? Bilinenin aksine bakın en güvenli alan neresi…

Dünyanın pek çok bölgesinde yıl içerisinde farklı büyüklükler de depremler yaşanabiliyor. Özellikle Türkiye de bir deprem bölgesi ve her yıl küçük ve büyük çok sayıda deprem meydana geliyor. En yıkıcısı ise 6 Şubat 2023 depremi olmuştu.