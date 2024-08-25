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  4. TÜİK araştırdı: 5 ilin nüfusu azalıyor!

TÜİK araştırdı: 5 ilin nüfusu azalıyor!

TÜİK araştırmaları sonrasında nüfusu artması ve düşmesi beklenen iller belirlendi. Araştırmaya göre, 5 ilin nüfusunda düşüş öngörülüyor.

TÜİK araştırdı: 5 ilin nüfusu azalıyor! - Sayfa 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin nüfusunun 2023-2030 yılları arasında 2,8 milyon artması bekleniyor. 59 ilde nüfus artışı öngörülürken, 5 ilde nüfus düşüşü yaşanacağı tahmin ediliyor.

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TÜİK araştırdı: 5 ilin nüfusu azalıyor! - Sayfa 2

Nüfusu en çok artacak iller İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa ve Kocaeli; en çok azalacak iller ise Ağrı, Erzurum, Çorum, Gümüşhane ve Muş olacak.

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TÜİK araştırdı: 5 ilin nüfusu azalıyor! - Sayfa 3

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu geçen yıl 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı.

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TÜİK araştırdı: 5 ilin nüfusu azalıyor! - Sayfa 4

TÜİK'in nüfus projeksiyonlarına göre, 2030 yılında Türkiye nüfusunun 88 milyon 188 bin 221 kişiye çıkması bekleniyor.

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