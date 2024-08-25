TÜİK araştırdı: 5 ilin nüfusu azalıyor!
TÜİK araştırmaları sonrasında nüfusu artması ve düşmesi beklenen iller belirlendi. Araştırmaya göre, 5 ilin nüfusunda düşüş öngörülüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin nüfusunun 2023-2030 yılları arasında 2,8 milyon artması bekleniyor. 59 ilde nüfus artışı öngörülürken, 5 ilde nüfus düşüşü yaşanacağı tahmin ediliyor.
Nüfusu en çok artacak iller İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa ve Kocaeli; en çok azalacak iller ise Ağrı, Erzurum, Çorum, Gümüşhane ve Muş olacak.
TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu geçen yıl 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı.
TÜİK'in nüfus projeksiyonlarına göre, 2030 yılında Türkiye nüfusunun 88 milyon 188 bin 221 kişiye çıkması bekleniyor.