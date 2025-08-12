  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. TÜİK’in açıklamasına göre Türkiye’nin en mutsuz şehirleri belli oldu! Zirvedeki il şaşırttı

TÜİK’in açıklamasına göre Türkiye’nin en mutsuz şehirleri belli oldu! Zirvedeki il şaşırttı

TÜİK’in “Yaşam Memnuniyeti Araştırması” en mutsuz illeri açıkladı. Karadeniz şehirleri listede ağırlıklı yer tutarken, herkesin tahmin ettiği İstanbul zirvede değil.

TÜİK’in açıklamasına göre Türkiye’nin en mutsuz şehirleri belli oldu! Zirvedeki il şaşırttı - Sayfa 1

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı “Yaşam Memnuniyeti Araştırması”na göre, nüfusuna oranla en yüksek mutsuzluk oranına sahip şehirler belirlendi. Verilere göre, Karadeniz Bölgesi listede dikkat çekici bir ağırlığa sahip.

1 | 12
TÜİK’in açıklamasına göre Türkiye’nin en mutsuz şehirleri belli oldu! Zirvedeki il şaşırttı - Sayfa 2

Araştırma, küçük ölçekli illerden büyük metropollere kadar birçok bölgede mutsuzluk oranlarının yüksek olduğunu gösterdi. Özellikle Trabzon, Samsun, Ordu ve Gümüşhane gibi şehirlerin üst sıralarda yer alması, bölgesel faktörler ve sosyoekonomik koşulların etkisini bir kez daha ortaya koydu.

2 | 12
TÜİK’in açıklamasına göre Türkiye’nin en mutsuz şehirleri belli oldu! Zirvedeki il şaşırttı - Sayfa 3

İŞTE EN MUTSUZ ŞEHİRLERİN SIRALAMSI

3 | 12
TÜİK’in açıklamasına göre Türkiye’nin en mutsuz şehirleri belli oldu! Zirvedeki il şaşırttı - Sayfa 4

9- Gümüşhane – Nüfus: 144.544 | Mutsuzluk oranı: %7,68

4 | 12