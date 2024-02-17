TÜİK'in araştırmasından çarpıcı sonuçlar: İşte mutluluk kaynağının 10 yıldaki değişimi Mutluluğu kendisinde arayanların oranı son 10 yılda arttı. Yaşamındaki en önemli mutluluk kaynağı olarak kendisini gösterenlerin oranı 2013'te yüzde 2,5 iken geçen yıl yüzde 5,4'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması"ndan derlenan bilgilere göre, geçen yıl ankete katılan bireylerin yüzde 69,9'u en büyük mutluluk kaynakları olarak "tüm aile"yi gösterdi. Söz konusu oran, 2013'te yüzde 73 seviyesindeydi. 1 | 5

Çocuklarını mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı 2013'te yüzde 12,9 olarak ölçülürken geçen yıl yüzde 15 oldu. Eşlerini mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı ise söz konusu dönemde azalma eğilimi gösterdi. 2013'te bireylerin yüzde 5,2'si eşlerinin mutluluk kaynağı olduğunu belirtirken, bu oran geçen yıl yüzde 3,8 olarak kaydedildi. 2 | 5

Mutluluk kaynağı anne ve babası olanların oranı değişmedi Anne ve babasını mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı 2013'te de geçen yıl da yüzde 2,9 oldu. Mutluluk kaynağının kendisi olduğunu belirtenlerin oranı ise önemli ölçüde arttı. 2013'te kendisini mutluluk kaynağı olarak gören bireylerin oranı yüzde 2,5 iken geçen yıl yüzde 5,4 oldu. 3 | 5