Tüketici Konfederasyonu uyardı: Kötü oteli sineye çekmeyin, şikayet edin!
Dokuz günlük bayram tatili Antalya, Bodrum gibi merkezlerde yoğunluğa neden oldu. Otellerde yer kalmadığına dikkat çekilirken Tüketici Konfederasyonu tatilcileri ekstra masraf çıkarılması ve kötü hizmet durumlarına karşı uyardı: “Sözleşme dışında dayatılan ekstraları da hijyen gibi kötü tutumları da sineye çekmeyin, 175’e şikâyet edin.”
Bayram tatilinde umduğu hizmeti bulamayanlara tüketici avukatından “Sineye çekmeyin, şikâyet edin” çağrısı geldi.
Kurban Bayramı tatili için yaklaşık 10 milyon kişi yollara çıktı. Tatilin tadını kaçıracak ihtimaller ise her zaman var.
İşte bu durumlarda tüketicilerin ne yapmaları gerektiğine ilişkin öneriler Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk’ten geldi.
Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Öztürk, “Tüketici öncelikle şunu bilmeli ki sözleşmesinde olmayan hiçbir ücreti ödemek zorunda değil. Örneğin siz otelle oda kahvaltı anlaştınız ama akşam size yemek verildi ya da odanıza tatlı, meyve gönderildi. Otel çıkışında bu jestlerin faturasını ödemeniz istenise ödemeyin. Çünkü sizden talep etmediğiniz bir hizmetin bedelini isteyemezler” dedi.