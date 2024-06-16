Tüketici Konfederasyonu uyardı: Kötü oteli sineye çekmeyin, şikayet edin!

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Öztürk, “Tüketici öncelikle şunu bilmeli ki sözleşmesinde olmayan hiçbir ücreti ödemek zorunda değil. Örneğin siz otelle oda kahvaltı anlaştınız ama akşam size yemek verildi ya da odanıza tatlı, meyve gönderildi. Otel çıkışında bu jestlerin faturasını ödemeniz istenise ödemeyin. Çünkü sizden talep etmediğiniz bir hizmetin bedelini isteyemezler” dedi.