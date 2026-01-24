Tüm bölgelerde yağış var: Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı! İşte il il hava durumu
Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bugün yurt genelinde yağış bekleniyor. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da yağmur ve kar beklenirken, Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Sıcaklık, Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Burdur, Mersin, Adana, Osmaniye, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak yağışlı, Batı Akdeniz kıyılarının ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
BİRÇOK BÖLGEDE KAR VAR
İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Isparta, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Artvin, Gümüşhane, Ardahan, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Ağrı ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA İÇİN ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI
Yağışların, Antalya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.