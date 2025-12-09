Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu: Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Tetikleme olasılığı var

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Sarsıntı, Pülümür’ün yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilirken, kısa süreli panik yaşandı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.