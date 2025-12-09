  1. Ekonomim
  4. Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu: Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Tetikleme olasılığı var

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti ve saat 15:34’te kaydedildi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından önemli bir uyarıda bulundu. İşte detaylar...

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, saat 15.34’te merkezi Pülümür olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Sarsıntı, Pülümür’ün yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilirken, kısa süreli panik yaşandı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN UYARI

Pülümür'deki 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Prof. Dr. Görür, depremin Kuzey Anadolu Fay hattına çok yakın olan Pülümür Fay Zonu'nda olduğunu belirtti.

