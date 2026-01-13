  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Turizmde yeni gözde: 'Hayalet Şehir'i yazın günde 5 bin, kışın 2 bin kişi görmeye gidiyor

Turizmde yeni gözde: 'Hayalet Şehir'i yazın günde 5 bin, kışın 2 bin kişi görmeye gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 46 yıl aradan sonra kademeli ziyarete açılan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş, turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yaz aylarında günde ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiği bölgeyi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 5 milyon yerli ve yabancı turist gezdi.

Turizmde yeni gözde: 'Hayalet Şehir'i yazın günde 5 bin, kışın 2 bin kişi görmeye gidiyor - Sayfa 1

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 46 yıl aradan sonra kademeli ziyarete açılan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş, turistlerin ilgi odağı haline geldi.

1 | 10
Turizmde yeni gözde: 'Hayalet Şehir'i yazın günde 5 bin, kışın 2 bin kişi görmeye gidiyor - Sayfa 2

KKTC'nin Gazimağusa şehrinde yer alan, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilerek yerleşime kapatılan Maraş, öncesinde bölgenin Las Vegas'ı olarak biliniyordu.

2 | 10
Turizmde yeni gözde: 'Hayalet Şehir'i yazın günde 5 bin, kışın 2 bin kişi görmeye gidiyor - Sayfa 3

Lüks otellerin ve evlerin olduğu, Hollywood yıldızlarının ziyaret ettiği Maraş, 2020 yılında kademeli ziyarete açıldı.

3 | 10
Turizmde yeni gözde: 'Hayalet Şehir'i yazın günde 5 bin, kışın 2 bin kişi görmeye gidiyor - Sayfa 4

'Hayalet Şehir' diye bilinen ve askeri bölge olan Maraş'ın Demokrasi Caddesi ile sahilinin bir kısmı ziyarete açıldı.

4 | 10