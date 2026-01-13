Turizmde yeni gözde: 'Hayalet Şehir'i yazın günde 5 bin, kışın 2 bin kişi görmeye gidiyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 46 yıl aradan sonra kademeli ziyarete açılan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş, turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yaz aylarında günde ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiği bölgeyi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 5 milyon yerli ve yabancı turist gezdi.
KKTC'nin Gazimağusa şehrinde yer alan, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilerek yerleşime kapatılan Maraş, öncesinde bölgenin Las Vegas'ı olarak biliniyordu.
Lüks otellerin ve evlerin olduğu, Hollywood yıldızlarının ziyaret ettiği Maraş, 2020 yılında kademeli ziyarete açıldı.