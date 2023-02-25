Türk sanayinin duayeni Vehbi Koç anılıyor
Koç Holding'in Kurucusu, Türk sanayinin duayeni Vehbi Koç, vefatının 27. yıl dönümünde anılıyor.
25 Şubat 1996 tarihinde 95 yaşında yaşamını yitiren Koç Holding kurucusu, sanayici ve iş insanı Vehbi Koç, vefatının 27. yıl dönümünde ailesi, sevdikleri ve iş dünyası tarafından anılıyor.
Koçzade ailesinin tek erkek çocuğu olan Vehbi Koç, 1901 yılında Ankara Keçiören’de Çoraklık semtinde doğdu.
Çalışma hayatına, 1917 yılında babasının onun için açtığı küçük bakkal dükkânında başlayan Vehbi Koç'un ilk firması Ankara Ticaret Odasına 1926 yılında ''Koçzade Ahmet Vehbi'' ismiyle tescil edilmiştir.
Şirketlerini Koç Holding çatısı altında toplamasıyla Türkiye’de holding dönemi başlatan Vehbi Koç, 76 yıllık kariyerinde 108 şirketini Koç Grubu altında birleştirdi.