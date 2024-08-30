Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'a özel Anıtkabir'de saygı uçuşu
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde Anıtkabir semalarında saygı uçuşu gerçekleştirdi.
30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.
Anıtkabir ise her yıl olduğu gibi bu yılda kutlamaların merkezi oldu.
Sabah saatlerinde devlet erkanı tarafından gerçekleştirilen resmi ziyaretlerin ardından vatandaşların ziyaretine açılan Anıtkabir yine doldu taştı.
Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan Türk Yıldızları akrobasi takımı da 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde Anıtkabir semalarında saygı uçuşu gerçekleştirdi.
30 Ağustos'un Türkiye için önemini vurgulayan 13 yaşındaki Muhammed Çağın Beydili, Türk Yıldızları gösterisini izlerken tüylerinin diken diken olduğunu belirterek, “Çok mutlu oldum, uzun zamandır istiyordum böyle bir gösteriyi izlemeyi” diye konuştu.