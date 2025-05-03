'Türkiye 8 üstü deprem senaryosuna göre hazırlık yapmalı' dedi, en riskli bölgeleri açıkladı
Türkiye'deki stratejik planlamaların büyük depremlere, özellikle 8.1 büyüklüğündeki senaryolara göre yapılması gerektiğine işaret eden Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu, ülkede geçmişte meydana gelen ve olması beklenen depremler hakkında bilgi verdi. Utkucu, depremde en riskli bölgeleri de açıkladı.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Bilim Kafede gerçekleştirilen Bilim Söyleşileri serisinin ilk konuğu Jeofizik Mühendisliği Bölümünden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu oldu.
‘Türkiye'de Depremler ve Alınacak Önlemler' başlığıyla düzenlenen söyleşide katılımcılara depremin ne olduğu, bu doğa olayının neden meydana geldiği, dünyadaki fay hatları ve yaşanan depremler, depremlerin büyüklüğü ve etkileri, tsunami riski, deprem kümeleri, Türkiye'de geçmişte meydana gelen ve olması beklenen depremler hakkında bilgi verildi.
Depremlerin önceden kesin olarak bilinmesinin mümkün olmadığını söyleyen Prof. Dr. Utkucu, fay hatlarının davranışlarına bağlı olarak sismik periyotların izlenebileceğini belirtti.