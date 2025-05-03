'Türkiye 8 üstü deprem senaryosuna göre hazırlık yapmalı' dedi, en riskli bölgeleri açıkladı

‘Türkiye'de Depremler ve Alınacak Önlemler' başlığıyla düzenlenen söyleşide katılımcılara depremin ne olduğu, bu doğa olayının neden meydana geldiği, dünyadaki fay hatları ve yaşanan depremler, depremlerin büyüklüğü ve etkileri, tsunami riski, deprem kümeleri, Türkiye'de geçmişte meydana gelen ve olması beklenen depremler hakkında bilgi verildi.