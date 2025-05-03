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  4. 'Türkiye 8 üstü deprem senaryosuna göre hazırlık yapmalı' dedi, en riskli bölgeleri açıkladı

'Türkiye 8 üstü deprem senaryosuna göre hazırlık yapmalı' dedi, en riskli bölgeleri açıkladı

Türkiye'deki stratejik planlamaların büyük depremlere, özellikle 8.1 büyüklüğündeki senaryolara göre yapılması gerektiğine işaret eden Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu, ülkede geçmişte meydana gelen ve olması beklenen depremler hakkında bilgi verdi. Utkucu, depremde en riskli bölgeleri de açıkladı.

'Türkiye 8 üstü deprem senaryosuna göre hazırlık yapmalı' dedi, en riskli bölgeleri açıkladı - Sayfa 1

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Bilim Kafede gerçekleştirilen Bilim Söyleşileri serisinin ilk konuğu Jeofizik Mühendisliği Bölümünden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu oldu.

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'Türkiye 8 üstü deprem senaryosuna göre hazırlık yapmalı' dedi, en riskli bölgeleri açıkladı - Sayfa 2

‘Türkiye'de Depremler ve Alınacak Önlemler' başlığıyla düzenlenen söyleşide katılımcılara depremin ne olduğu, bu doğa olayının neden meydana geldiği, dünyadaki fay hatları ve yaşanan depremler, depremlerin büyüklüğü ve etkileri, tsunami riski, deprem kümeleri, Türkiye'de geçmişte meydana gelen ve olması beklenen depremler hakkında bilgi verildi.

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'Türkiye 8 üstü deprem senaryosuna göre hazırlık yapmalı' dedi, en riskli bölgeleri açıkladı - Sayfa 3

Depremlerin önceden kesin olarak bilinmesinin mümkün olmadığını söyleyen Prof. Dr. Utkucu, fay hatlarının davranışlarına bağlı olarak sismik periyotların izlenebileceğini belirtti.

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'Türkiye 8 üstü deprem senaryosuna göre hazırlık yapmalı' dedi, en riskli bölgeleri açıkladı - Sayfa 4

Depremin yakın ya da uzak olabileceğine dair neticelendirmeler yapılabildiğini ifade eden Utkucu, muhtemel depremin Sakarya'da ne kadar hissedilebileceğine yönelik de açıklamalarda bulundu.

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