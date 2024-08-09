Türkiye-Almanya arasında döneri krizi büyüyor! Ankara başvuru yaptı

Eğer Türkiye'nin başvurusu kabul edilirse, Almanya'da döner üretiminde dana ve genç sığır ile hindi etlerinin kullanılması yasaklanacak. Türkiye'nin başvurusu, dönerin en az on altı aylık sığır etinden veya en az altı aylık koyunların but ve/veya sırt etinden üretilmesini şart koşuyor. Bunun dışında, sadece tavuk göğsü ve/veya tavuk budundan yapılan tavuk döner olarak kabul ediliyor. Ayrıca, etlerin ne şekilde marine edileceği, ne kadar kalınlıkta dilimleneceği ve ne kadar süre marine edileceği gibi ayrıntılar da bu standartlar içinde yer alacak.