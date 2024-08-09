Türkiye-Almanya arasında döneri krizi büyüyor! Ankara başvuru yaptı
Türkiye ve Almanya arasında döner tartışması sürüyor. Ankara, döneri tescil ettirmek için Avrupa Birliği'ne yaptığı başvuruda kritik dönemece girildi.
Avrupa'da döner üretimi için standart bir düzenlemenin gerekip gerekmediği tartışması devam ediyor. Türkiye ve Almanya'nın döner lobileri arasında bu konuda yaşanan anlaşmazlık, İstanbul merkezli Uluslararası Döner Birliği'nin (Udofed) Avrupa Birliği'ne dönerin 'geleneksel ürün adı' (TGS) olarak tescil edilmesi başvurusuyla daha da derinleşti.
Alman Haber Ajansı'nın (dpa) bildirdiğine göre, 2022 yılında yapılan başvuruda önemli bir karar aşamasına gelindi ve Avrupa Komisyonu bu talebi detaylı şekilde inceliyor. DW Türkçe'nin aktardığına göre, itirazlar kabul edilirse, sorunun çözümü için müzakereler başlatılacak. Eğer bu müzakerelerde bir uzlaşmaya varılamazsa, AB üye devletlerinin temsilcilerinden oluşan bir komite devreye girecek ve oy çokluğuyla bir karar alarak Komisyon'a başvurunun onaylanıp onaylanmayacağı konusunda bilgi verecek.
Eğer Türkiye'nin başvurusu kabul edilirse, Almanya'da döner üretiminde dana ve genç sığır ile hindi etlerinin kullanılması yasaklanacak. Türkiye'nin başvurusu, dönerin en az on altı aylık sığır etinden veya en az altı aylık koyunların but ve/veya sırt etinden üretilmesini şart koşuyor. Bunun dışında, sadece tavuk göğsü ve/veya tavuk budundan yapılan tavuk döner olarak kabul ediliyor. Ayrıca, etlerin ne şekilde marine edileceği, ne kadar kalınlıkta dilimleneceği ve ne kadar süre marine edileceği gibi ayrıntılar da bu standartlar içinde yer alacak.
Ancak, başvurunun kabul edilmesi durumunda bile, Almanya'da döner üretimi açısından büyük bir değişiklik öngörülmüyor. 'Geleneksel ürün adı' kategorisi, şampanyanın sadece belirli bir bölgeyle sınırlı olmasından farklı olarak, üretim sürecini bölgeyle kısıtlamaktan çok, geleneksel tariflerin ve üretim yöntemlerinin takip edilmesini öngörüyor. Bu kategoriye şu ana kadar "Heumilch" (saman sütü) ve Napoli pizzası gibi ürünler dahil edildi. "Heumilch", ineklerin yeşil yemle beslenmesiyle elde edilen bir süt türüdür ve silajla beslenmiş hayvanlardan elde edilen sütleri kapsamaz.