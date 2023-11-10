Türkiye Ata'sını anıyor: Saat 09.05'te hayat durdu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında saygıyla anıldı. Ülke genelinde saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 85'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.
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Kentin en işlek caddeleri, köprü ve meydanlarında hayat, Ata'ya duyulan saygı dolayısıyla 1 dakikalığına durdu.
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Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla İstanbul'un cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
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Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.
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