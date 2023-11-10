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  4. Türkiye Ata'sını anıyor: Saat 09.05'te hayat durdu

Türkiye Ata'sını anıyor: Saat 09.05'te hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında saygıyla anıldı. Ülke genelinde saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Ata'sını anıyor: Saat 09.05'te hayat durdu - Sayfa 1

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 85'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

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Türkiye Ata'sını anıyor: Saat 09.05'te hayat durdu - Sayfa 2

Kentin en işlek caddeleri, köprü ve meydanlarında hayat, Ata'ya duyulan saygı dolayısıyla 1 dakikalığına durdu.

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Türkiye Ata'sını anıyor: Saat 09.05'te hayat durdu - Sayfa 3

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla İstanbul'un cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

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Türkiye Ata'sını anıyor: Saat 09.05'te hayat durdu - Sayfa 4

Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

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