Türkiye bakın kaçıncı sırada? Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri açıklandı
World Population Review tarafından yapılan araştırmaya göre dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri belli oldu.
Ülkeler özellikle yapay zeka destekli sistemleri ve otonom hava savunma platformlarıyla bu alanda büyük bir devrim yaratıyor. Yeni nesil hava savunma teknolojileri, tehditleri daha hızlı tespit edip etkisiz hale getirme yeteneği kazandırarak, küresel güvenlik dengesinde belirleyici bir rol oynuyor.
TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR
Bu yılın listesi belli oldu. Türkiye'nin yükselişi dikkat çekerken, bazı ülkeler ise beklenenin altında kaldı.
İşte 2025’in en güçlü hava savunma sistemlerine sahip ülkeleri;