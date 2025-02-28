Türkiye bakın kaçıncı sırada? Dünyanın en pahalı orduları listesi açıklandı

Savunma harcamalarının yüksek olduğu ülkeler, genellikle gelişmiş ekonomilere sahip olup, askeri güçlerini modernize etmek ve teknolojik üstünlük sağlamak için büyük yatırımlar yapmaktadır. Özellikle son dönemde, olası bir üçüncü dünya savaşı senaryosu üzerine yapılan tartışmalar, askeri bütçelerin artışında önemli bir rol oynamaktadır.