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  4. Türkiye bakın kaçıncı sırada? Dünyanın en pahalı orduları listesi açıklandı

Türkiye bakın kaçıncı sırada? Dünyanın en pahalı orduları listesi açıklandı

ABD merkezli askeri analiz sitesi Global Firepower'in yayımladığı güncel verilere göre, dünya genelinde savunma harcamalarına en fazla bütçe ayıran ülkeler sıralandı.

Türkiye bakın kaçıncı sırada? Dünyanın en pahalı orduları listesi açıklandı - Sayfa 1

Günümüzde, küresel güvenlik ve savunma harcamaları, ülkelerin bütçelerinde önemli bir yer tutmaktadır. Savunma bütçeleri, askeri teknolojilerin geliştirilmesi, personel eğitimi ve stratejik altyapıların inşası gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

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Türkiye bakın kaçıncı sırada? Dünyanın en pahalı orduları listesi açıklandı - Sayfa 2

Savunma harcamalarının yüksek olduğu ülkeler, genellikle gelişmiş ekonomilere sahip olup, askeri güçlerini modernize etmek ve teknolojik üstünlük sağlamak için büyük yatırımlar yapmaktadır. Özellikle son dönemde, olası bir üçüncü dünya savaşı senaryosu üzerine yapılan tartışmalar, askeri bütçelerin artışında önemli bir rol oynamaktadır.

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Türkiye bakın kaçıncı sırada? Dünyanın en pahalı orduları listesi açıklandı - Sayfa 3

Açıklanan listede Türkiye'nin savunma bütçesinde de geçtiğimiz yıla oranla artış görülüyor. Global Fire Power'ın açıkladığı 2025 verileri doğrultusunda savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler belli oldu.  

İŞTE DÜNYANIN EN PAHALI ORDULARI...

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Türkiye bakın kaçıncı sırada? Dünyanın en pahalı orduları listesi açıklandı - Sayfa 4

35)  VİETNAM  |  8,5 MİLYAR DOLAR VÜTÇE

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