Türkiye bakın kaçıncı sırada? Dünyanın en pahalı orduları listesi açıklandı
ABD merkezli askeri analiz sitesi Global Firepower'in yayımladığı güncel verilere göre, dünya genelinde savunma harcamalarına en fazla bütçe ayıran ülkeler sıralandı.
Günümüzde, küresel güvenlik ve savunma harcamaları, ülkelerin bütçelerinde önemli bir yer tutmaktadır. Savunma bütçeleri, askeri teknolojilerin geliştirilmesi, personel eğitimi ve stratejik altyapıların inşası gibi birçok alanda kullanılmaktadır.
Savunma harcamalarının yüksek olduğu ülkeler, genellikle gelişmiş ekonomilere sahip olup, askeri güçlerini modernize etmek ve teknolojik üstünlük sağlamak için büyük yatırımlar yapmaktadır. Özellikle son dönemde, olası bir üçüncü dünya savaşı senaryosu üzerine yapılan tartışmalar, askeri bütçelerin artışında önemli bir rol oynamaktadır.
Açıklanan listede Türkiye'nin savunma bütçesinde de geçtiğimiz yıla oranla artış görülüyor. Global Fire Power'ın açıkladığı 2025 verileri doğrultusunda savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler belli oldu.
İŞTE DÜNYANIN EN PAHALI ORDULARI...