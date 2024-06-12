Türkiye beşik gibi: Peş peşe depremler oldu! Japon deprem uzmanı:33 yıldır ilk defa böylesini gördüm

BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Japon deprem uzmanı şunları söyledi:

"Türkiye depremle yaşamayı öğrenmeli ve önlemlerini almalı. Belediyeler kentsel dönüşümlere hız vermeli. Vatandaşlar da bunun bir gelecek konusu olduğunu anlamalıdır. Eski ve depreme dayanıklı olmayan yapıların acilen yenilenmesi gerekmektedir. Son zamanlarda yaşanan üst üste depremler büyük depremin habercisidir diyemem ancak bu kadar üst üste deprem yaşandığını ilk defa görüyorum."