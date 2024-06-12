Türkiye beşik gibi: Peş peşe depremler oldu! Japon deprem uzmanı:33 yıldır ilk defa böylesini gördüm
Son günlerde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde peş peşe deprem oldu. Adıyaman, Malatya, Bingöl ve Ankara sallandı. Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Moriwaki, "Ben 33 yıldır Türkiye’de yaşıyorum ancak ilk defa bu kadar sıklıkla depremin yaşandığını görüyorum" dedi.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde son bir haftada peş peşe deprem oldu. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Bingöl ve Ankara sallandı.
Deprem bilimciler deprem riskine karşı uyarılarda bulunmaya devam etti. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, son günlerde meydana gelen depremleri yorumladı.
"33 YILDIR İLK DEFA BU KADAR SIKLIKLA DEPREMİN YAŞANDIĞINI GÖRÜYORUM"
TGRT'ye konuşan Moriwaki, "Türkiye’de depremler üst üste yaşanmaya başladı. Açıkçası şunu ifade etmek istiyorum ki ben 33 yıldır Türkiye’de yaşıyorum ancak ilk defa bu kadar sıklıkla depremin yaşandığını görüyorum" dedi.
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
Japon deprem uzmanı şunları söyledi:
"Türkiye depremle yaşamayı öğrenmeli ve önlemlerini almalı. Belediyeler kentsel dönüşümlere hız vermeli. Vatandaşlar da bunun bir gelecek konusu olduğunu anlamalıdır. Eski ve depreme dayanıklı olmayan yapıların acilen yenilenmesi gerekmektedir. Son zamanlarda yaşanan üst üste depremler büyük depremin habercisidir diyemem ancak bu kadar üst üste deprem yaşandığını ilk defa görüyorum."