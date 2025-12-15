Türkiye bu iddiayla buz kesti: Müge Anlı'da kan donduran itiraf! "Tespih Makinesi" ile mi yok edildi



AKILLARA DURGUNLUK VEREN TESBİH MAKİNESİ DETAYI

İşin en ilginç kısmı ise tesbih makinesi iddiası. Ercan Yılmaz'ın öz kızlarının ifadelerine dayandırılan iddialara göre, evde anne yokken küçük Emine sürekli şiddet görüyordu. İddiaya göre bir gün Ercan Yılmaz, 4 yaşındaki çocuğu duvara fırlattı ve Emine hareketsiz kaldı. Olayın en kan donduran kısmı ise bundan sonra başlıyor. İddialara göre Ercan Yılmaz, küçük kızın cansız bedenini ortadan kaldırmak için evde bulunan "tesbih makinesini" kullandı. Çocuğun bu makinede parçalanarak yok edildiği öne sürüldü.