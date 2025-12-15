Türkiye bu iddiayla buz kesti: Müge Anlı'da kan donduran itiraf! "Tespih Makinesi" ile mi yok edildi
Müge Anlı’da Türkiye gündemini çalkalayan yeni iddia, görenleri duyanları hayrete düşürdü. Kan donduran iddiaya göre 4 yaşındaki Emine, tesbih makinesi ile acımasızca katledildi. İşte iddiaların perde arkası.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açılan 30 yıllık kayıp dosyasında, Türkiye'yi dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı. 1995 yılında henüz 4 yaşındayken sırra kadem basan Emine Yıldırımcan’ın, üvey babası tarafından öldürülüp "tespih makinesi" kullanılarak yok edildiği öne sürüldü. Canlı yayına bağlanan tanığın sözleri ise stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi.
ÖZ KIZLARINI İSTİSMAR EDEN ÜVEY BABA
Programda birçok konuya inilirken, hedeflerin odağındaki üvey babaya atılan iddialar oldukça korkutucu. Emine'nin kuzeni Aymila Yıldırımcan, canlı yayında tüyler ürperten süreci anlattı. İddialara göre, Emine'nin annesi Raziye Tanrıkulu, eşinden boşandıktan sonra Ercan Yılmaz ile dini nikahlı bir birliktelik yaşamaya başladı. Küçük Emine de bu eve taşındı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.
Şüphelerin odağındaki üvey baba Ercan Yılmaz'ın sicilinin ise oldukça karanlık olduğu ortaya çıktı. Yılmaz'ın, ilk evliliğinden olan üç öz kızına cinsel istismarda bulunduğu ve bu suçtan 2004 yılında cezaevine girdiği öğrenildi. Ancak Yılmaz'ın kızlarının itirafları, sadece istismarla sınırlı kalmadı; küçük Emine'nin korkunç sonunu da gözler önüne serdi.
AKILLARA DURGUNLUK VEREN TESBİH MAKİNESİ DETAYI
İşin en ilginç kısmı ise tesbih makinesi iddiası. Ercan Yılmaz'ın öz kızlarının ifadelerine dayandırılan iddialara göre, evde anne yokken küçük Emine sürekli şiddet görüyordu. İddiaya göre bir gün Ercan Yılmaz, 4 yaşındaki çocuğu duvara fırlattı ve Emine hareketsiz kaldı. Olayın en kan donduran kısmı ise bundan sonra başlıyor. İddialara göre Ercan Yılmaz, küçük kızın cansız bedenini ortadan kaldırmak için evde bulunan "tesbih makinesini" kullandı. Çocuğun bu makinede parçalanarak yok edildiği öne sürüldü.